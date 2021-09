O futebol moderno é assim. Num dia, Antoine Griezmann está a vestir a camisola da seleção de França e a marcar dois golos à Finlândia; no dia seguinte está todo sorridente em Madrid e a preparar o primeiro treino do surpreendente novo ciclo com o Atlético Madrid.



«Olá atléticos, já estou aqui!», diz Griezmann num vídeo colocado na página oficial dos colchoneros nas redes sociais.



Depois de dois anos no Barcelona, Antoine Griezmann volta a Madrid e ao Atlético, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões.



VÍDEO: