Primeiro Neymar, depois Cristiano Ronaldo e agora Lionel Messi. A Liga Espanhola dominou as atenções do mundo do futebol durante vários anos na última década, mas as estrelas são cada vez menos por aqueles lados.

Em entrevista ao El País, Messi, novo reforço do Paris Saint-Germain, admite que o Barcelona e o Real Madrid vão sentir o impacto destas saídas, mas, diz, vão recuperar.

«Se a Liga espanhola fica com um vazio com a minha saída, do Ronaldo e do Neymar? O mais importante nos campeonatos são as equipas. Na La Liga continuam o Barcelona, o Real Madrid, o Sevilha, o Valência e o Atlético de Madrid, que são grandes clubes. E os grandes clubes continuaram sempre mesmo perante a saída dos jogadores», afirmou.

«A La Liga continua a ser uma grande competição. Os jogadores saem e os clubes continuam a existir e a render. Vai custar ao Real Madrid e ao Barcelona, mas daqui a uns anos acomodam-se. As grandes estrelas vão voltar ao futebol espanhol», prosseguiu.

Depois, Messi reconheceu que a sua apresentação em Paris foi algo ‘maradoniana’, uma referência a Diego Armando Maradona: «Foi impressionante e muito emocionante não só para mim, como para toda a minha família. É a minha primeira experiência fora do Barcelona.»