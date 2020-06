O adepto que invadiu o relvado do Maiorca-Barcelona, jogo que estava a ser disputado à porta fechada por causa da covid-19, disse que já tinha o ato pensado há bastante tempo e revelou que o seu verdadeiro objetivo era tirar uma foto com Messi.

Sem comprometer a distância de segurança, o espectador (com uma camisola de Messi da Argentina) começou por tirar uma fotografia com Jordi Alba e começou depois a dirigir-se para a zona do terreno onde estava Lionel Messi, mas foi intercetado antes pela segurança do recinto.

«O meu sonho é ter uma foto com Messi e conhece-lo. Eu ia a direção de Messi, vi que estava ali Jordi Alba e pedi uma foto e depois dirigi-me a Messi, mas claro, por causa do vírus, vê-se que ele não queria tirar a foto. Tirei uma em que não se via muito bem, mas a polícia fez-me apagar tudo», disse aos microfones da Cadena Cope o invasor, que não quis ser identificado.

«Até nem estou tão triste por não ter tirado a foto com Messi porque a polícia me obrigou a apagar tudo», garantiu.

O jovem explicou que «há muito tempo que tinha planeado invadir o relvado, desde a data original do jogo, antes do coronavírus».

Questionado sobre como entrou no estádio, o jovem disse que saltou «uma vedação de uns dois metros de altura» e entrou no estádio ao minuto 40, tendo lá permanecido durante todo o intervalo sem ter sido detetado.

Veja o vídeo em anexo e as fotos na galeria associada.