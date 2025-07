A festa que marcou a chegada à maioridade de Lamine Yamal continua a ser tema em Espanha. Desta feita, foi José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior do Desporto do país vizinho, a comentar a contratação de pessoas com nanismo para animar as festividades, pedindo que «não se dramatize» o caso.

Na sequência de uma queixa feita pela Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo, o responsável garante que «o Governo tem-se dedicado à proteção de grupos particularmente vulneráveis».

Ainda assim, pede que «não se dramatize nem estigmatize ninguém, incluindo o jogador». «Lamine é um jovem. Temos de fazer um esforço educativo e formativo. Assim, certamente que iremos progredir», completou, citado pela imprensa espanhola.

A festa do 18.º aniversário de Lamine Yamal originou vários focos de controvérsia, desde o alegado recrutamento de mulheres «loiras com dimensões de peito muito específicas», denunciado pela modelo Claudia Calvo, à contratação de pessoas com nanismo para a animação. Estas últimas demarcaram-se das críticas e mostraram-se mesmo «orgulhosas» por terem sido convidadas para o evento.