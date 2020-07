O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu razão ao Barcelona no conflito com o Santos que exigia mais de 60 milhões de euros por alegadas irregularidade na transferência de Neymar.

Segundo revelou esta terça-feira o clube catalão, «o contrato entre o Santos e o jogador foi rescindido por mútuo acordo e o Barcelona não deixou de cumprir o acordo de transferência quando pagou valores adicionais ao pai do jogador a à sociedade N&N».

O Barça adianta ainda que o TAS considerou que o clube catalão «não cometeu nenhuma conduta fraudulenta quando assinou um pré-acordo com Neymar, nem quando assinou o acordo de transferência com o Santos».

O clube de São Paulo exigia uma indemnização de 61,295 milhões de euros mas, segundo a resolução do TAS, ainda vai ter de pagar 20 mil francos suíços [cerca de 18,8 mil euros] pelas despesas relacionadas com o processo.