O Barcelona esclareceu nesta terça-feira que Aitana Bonmatí vai parar «cerca de cinco meses» para recuperar de uma fratura no perónio, lesão sofrida na seleção espanhola, enquanto preparava a segunda mão da final da Liga das Nações, contra a Alemanha. Ainda que os primeiros indícios apontassem a uma paragem de três meses, o departamento médico do Barcelona confirmou o fim da época para a Bola de Ouro de 2025, 2024 e 2023.

Intocável na equipa principal dos catalães desde 2017, a média de 27 anos levava seis golos e três assistências em 15 jogos nesta época.

A Espanha disputa a segunda mão da final da Liga das Nações na tarde desta terça-feira (17h30), em Madrid, após o nulo na Alemanha.