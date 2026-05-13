Andreas Christensen, defesa do Barcelona, está de volta aos convocados de Hansi Flick depois de estar afastado dos relvados desde dezembro de 2025.

O defesa de 30 anos, que se encontrava a recuperar de uma lesão nos ligamentos do joelho, volta a ser opção passados 143 dias.

Depois da vitória caseira (2-0) no El Clássico com o Real Madrid, o Barcelona viaja para Vitoria, já na condição de campeão espanhol, para defrontar o Alavés.

Para este confronto, o técnico alemão não pode contar com Raphinha, por suspensão, nem com Lamine Yamal, que continua a recuperar de lesão. O lateral português, João Cancelo, está entre os 23 convocados de Hansi Flick.

O Barcelona entra em campo já esta quarta-feira frente ao Alavés, num jogo a contar para a jornada 36 da Liga espanhola, com início marcado para as 20h30.