Barcelona: Christensen de volta aos convocados após cinco meses lesionado
Defesa dinamarquês recuperado de uma lesão nos ligamentos do joelho sofrida em dezembro
Defesa dinamarquês recuperado de uma lesão nos ligamentos do joelho sofrida em dezembro
Andreas Christensen, defesa do Barcelona, está de volta aos convocados de Hansi Flick depois de estar afastado dos relvados desde dezembro de 2025.
O defesa de 30 anos, que se encontrava a recuperar de uma lesão nos ligamentos do joelho, volta a ser opção passados 143 dias.
Depois da vitória caseira (2-0) no El Clássico com o Real Madrid, o Barcelona viaja para Vitoria, já na condição de campeão espanhol, para defrontar o Alavés.
Para este confronto, o técnico alemão não pode contar com Raphinha, por suspensão, nem com Lamine Yamal, que continua a recuperar de lesão. O lateral português, João Cancelo, está entre os 23 convocados de Hansi Flick.
O Barcelona entra em campo já esta quarta-feira frente ao Alavés, num jogo a contar para a jornada 36 da Liga espanhola, com início marcado para as 20h30.