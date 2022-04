Continua a dar que falar a «invasão» de adeptos do Eintracht Frankfurt ao Camp Nou, no jogo com o Barcelona na Liga Europa.

Neste domingo, as claques organizadas do Barcelona anunciaram que vão falhar o jogo com Cádiz, nesta segunda-feira, para a liga espanhola.

«Os acontecimentos do jogo de quinta-feira obrigam-nos a tomar esta atitude. É um dia que ficará marcado como a maior infâmia sucedida em nossa casa», justificaram os adeptos em comunicado.