O Barcelona fechou o financiamento do Espai Barça, projeto de remodelação do Camp Nou e área envolvente por uma verba a rondar os 1.450 milhões de euros.

Em comunicado, o clube catalão informa que a fase de arrecadação de financiamento foi concluída com o apoio de um total de 20 investidores, entre os quais, lê-se, algumas das principais entidades financeiras de prestígio internacional.

A verba angariada cobre os custos totais com obras e contempla tranches de pagamento flexíveis a cinco, sete, nove, 20 e 24 anos, sendo que o pagamento começará a ser feito quando as obras do estádio terminarem.

Recorde-se que o Estádio Camp Nou já começou a ser remodelado, mas as obras vão acelerar no verão, o que vai obrigar o plantel do Barcelona a mudar-se para o Estádio Olímpico Lluís Companys até novembro de 2024.

O Barcelona estima que as receitas anuais do Camp Nou cheguem aos 247 milhões de euros por ano, verba que ajudará a pagar as obras.

O MEGALÓMANO PROJETO DO ESPAI BARÇA: