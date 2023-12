O Barcelona informou, esta segunda-feira, que Iñigo Martínez tem uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O defesa será baixa por tempo indeterminado e o seu retorno dependerá da recuperação.

De recordar que o jogador estava no onze para o jogo deste domingo, frente ao Atlético Madrid, mas lesionou-se no aquecimento e acabou por ser substituído, ainda antes do apito inicial, pelo dinamarquês Christensen.

Esta época, o defesa basco já realizou nove jogos pelo Barcelona, dos quais sete foram como titular.