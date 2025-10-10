A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, esta sexta-feira, que o médio Dani Olmo foi diagnosticado com uma lesão muscular, que o vai afastar dos compromissos contra a Geórgia e Bulgária, a contar para a qualificação do Mundial 2026.

«Dani Olmo não poderá enfrentar a Geórgia e a Bulgária devido a lesão. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular que foi relatada aos serviços médicos do Barcelona. O jogador começará a sua recuperação na concentração da Seleção Nacional e amanhã regressará a Barcelona quando o resto da comitiva viajar para Elche para enfrentar a seleção da Geórgia», informou a RFEF, em comunicado oficial.

Esta temporada, Dani Olmo realizou dez jogos pelos catalães, tendo marcado um golo e feito duas assistências.