O Barcelona está de luto! Esta segunda-feira, o clube espanhol anunciou a morte de Hugo Sotil, lenda peruana dos culés, aos 75 anos.

«O FC Barcelona lamenta a morte de Hugo Sotil, jogador do Barça entre 1973 e 1976, e gostaria de expressar as suas condolências à família e amigos. Descanse em paz, Cholo», pode ler-se no comunicado oficial.

O avançado peruano conquistou uma La Liga com a camisola do Barcelona. Ao longo da carreira representou também o Deportivo Municipal, Alianza Lima, Independiente Medellín e Deportivo Junín.