O Barcelona anunciou esta terça-feira que a bancada destinada às claques do clube está encerrada, por tempo indeterminado.

Em comunicado, os catalães explicam que em causa está o «incumprimento das obrigações» desses mesmos grupos de adeptos, que tinham até às 23h59 desta segunda-feira para pagar 21 mil euros em multas, referentes ao ano passado.

«O Barcelona informa que, a partir desta terça-feira, a bancada destinada às claques foi suspensa devido à falha dos membros dos referidos grupos em cumprir as obrigações que acordaram com o clube. Durante todo o processo, as claques receberam até três prazos separados para cumprir com as obrigações, o último dos quais expirou após a meia-noite desta terça-feira», pode ler-se.

Recorde-se que o Barcelona está atualmente a jogar no Estádio Olímpico Lluís Companys, enquanto as obras em Camp Nou estão praticamente concluídas, já que o regresso ao recinto está marcado para meados de fevereiro.