Começa a notar-se cada vez mais ‘dedo’ de Xavi no Barcelona, que neste domingo goleou o Osasuna por 4-0, com os três primeiros golos a serem apontados na primeira parte, por reforços de inverno.

Ferrán Torres abriu o marcador na conversão de um penálti e bisou pouco depois após assistência deliciosa de Dembélé, com o terceiro golo a resultar de nova assistência do francês, desta feita para Aubameyang.

Com a vitória praticamente assegurada ao intervalo, no segundo tempo os culé diminuíram o ritmo, mas ainda conseguiram chegar ao quarto golo, apontado por Riqui Puig.

Com este resultado, o Barcelona segurou o terceiro lugar da Liga espanhola, com 51 pontos, os mesmos que o At. Madrid, que tem menos um jogo, e encurtou distâncias para o Sevilha que é segundo e está agora a cinco pontos de distância.

Já o Osasuna está em zona segura, no 11.º lugar com 35 pontos.

