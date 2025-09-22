Parado desde finais de agosto, quando se lesionou no menisco interno do joelho direito durante um treino do Barcelona, Gavi deverá mesmo ser submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar o problema, depois de os tratamentos a que foi sujeito nos últimos meses não terem tido os resultados pretendidos.

Numa nota publicada no seu site, o emblema catalão informa que o médio será alvo de uma artroscopia, na terça-feira, conduzida por Joan Carles Monllau, sob a supervisão do departamento médico do clube.

Aos 21 anos, Gavi acumula lesões graves no joelho direito. Entre novembro de 2023 e setembro de 2024, ficou afastado dos relvados devido a uma rutura dos ligamentos cruzados, lesão sofrida ao serviço da Seleção espanhola.

Esta época, o médio do Barcelona participou nas primeiras duas jornadas da Liga espanhola, frente a Maiorca e Levante, antes de se ter lesionado novamente.

O Barça confirmou ainda que Fermín López vai parar durante três semanas devido a um problema muscular na perna esquerda, sofrido nos últimos minutos da partida do último domingo frente ao Getafe.

RELACIONADOS
«Ele vai escolher o golo do Ronaldo ou então não é convocado para a Seleção»
Marselha-PSG adiado: foi assim que ficou a cidade após a enorme tempestade
Quando o Benfica deixou Rafael Leão à espera: «Comecei a chorar... Rui Costa pediu desculpa»
VÍDEO: jogador chora depois de ter cometido dois penáltis num dérbi