Parado desde finais de agosto, quando se lesionou no menisco interno do joelho direito durante um treino do Barcelona, Gavi deverá mesmo ser submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar o problema, depois de os tratamentos a que foi sujeito nos últimos meses não terem tido os resultados pretendidos.

Numa nota publicada no seu site, o emblema catalão informa que o médio será alvo de uma artroscopia, na terça-feira, conduzida por Joan Carles Monllau, sob a supervisão do departamento médico do clube.

The first team player Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) underwent intense sporting stress tests after finishing his conservation course of treatment for the radial injury to the internal meniscus in his right knee.



The conclusion is that in order to guarantee the best possible…

Aos 21 anos, Gavi acumula lesões graves no joelho direito. Entre novembro de 2023 e setembro de 2024, ficou afastado dos relvados devido a uma rutura dos ligamentos cruzados, lesão sofrida ao serviço da Seleção espanhola.

Esta época, o médio do Barcelona participou nas primeiras duas jornadas da Liga espanhola, frente a Maiorca e Levante, antes de se ter lesionado novamente.

O Barça confirmou ainda que Fermín López vai parar durante três semanas devido a um problema muscular na perna esquerda, sofrido nos últimos minutos da partida do último domingo frente ao Getafe.