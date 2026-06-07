As obras de renovação do Spotify Camp Nou e dos arredores do estádio do Barcelona estão perto da etapa final, mas, entretanto, surgiu um problema: o dinheiro emprestado pelo banco Goldman Sachs para financiar o projeto não será suficiente e o clube precisará de mais recursos.

Os meios de comunicação espanhóis avançam que a Direção do Barcelona está a considerar convocar uma Assembleia Geral extraordinária em julho, para que os sócios aprovem um pedido do clube de um empréstimo, com vista a complementar os 1,45 mil milhões de euros já investidos.

O aumento da verba inicial poderá rondar os 300 a 400 milhões de euros, mas uma das opções passa por solicitar 500 milhões de euros como precaução, caso haja novos percalços.

O clube catalão afirmou que a inflação mundial, o aumento do preço das matérias-primas e a guerra na Ucrânia são alguns dos motivos que tornam o projeto mais caro do que se esperava.

De recordar que a verba total de 1,45 mil milhões de euros destinava-se a cobrir os custos totais do projeto blaugrana, que inclui o estádio, o novo complexo e os arredores, as áreas de escritório e um hotel.