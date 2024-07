O Barcelona anunciou esta quinta-feira a promoção definitiva de Lamine Yamal e Pau Cubarsí ao plantel sénior. O avançado de 16 anos disputou 50 partidas pela equipa principal na última temporada. Por sua vez, o defesa de 17 anos fez 24 jogos.

Yamal vai brilhando no Euro 2024, sendo protagonista na campanha da «Roja». Quanto a Cubarsí, o jovem defesa integrou a pré-convocatória de Luis de la Fuente, mas participará nos Jogos Olímpicos.

Assim, este anúncio do Barcelona é uma mera formalidade e uma nova oportunidade para salientar a formação de jovens espanhóis.

Pau Cubarsí and Lamine Yamal now official first team players