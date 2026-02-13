Quase uma semana após ter abandonado a Superliga Europeia, o Barcelona anunciou a readmissão como membro da Associação de Clubes Europeus (EFC).

Em comunicado, os catalães informam a decisão do Conselho de Administração da EFC, que aprovou, «por unanimidade», a reintegração do clube. Na mesma nota, é destacado o papel «decisivo» de Joan Laporta nos recentes acontecimentos que tornaram possível o acordo. O Barcelona mostra-se satisfeito por poder trabalhar em conjunto com os restantes clubes europeus para «benefício do futebol».

«Após a decisão do clube de encerrar a relação com a Superliga Europeia e apresentar formalmente o pedido de readmissão à Associação de Clubes Europeus, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a reintegração do Barcelona», pode ler-se.

Recorde-se que a Superliga Europeia devia ser uma competição para desafiar a UEFA e a Liga dos Campeões e constituída por seis membros: Florentino Pérez (presidente do Real Madrid ), Joan Laporta (presidente do Barcelona), Andrea Agnelli (presidente da Juventus ), Joel Glazer (co-proprietário do Manchester United ), John W. Henry (proprietário do Liverpool ) e Stan Kroenke (proprietário do Arsenal).