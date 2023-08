Lembra-se do que andava a fazer com 16 anos e 38 dias?

É normal que não se recorde, mas Lamine Yamal jamais se esquecerá.

Mal se ouviu o apito inicial do Barcelona-Cádiz, o jovem prodígio do Barça tornou-se no mais jovem de sempre a ser titular no clube em jogo de campeonato.

Ele que desde maio também era já o mais jovem de sempre a estrear-se na liga, com 15 anos e 290 dias e cuja história o Maisfutebol contou.

Neste domingo, o miúdo jogou, mostrou-se desinibido e mostrou detalhes que ajudam a explicar que tenha tantos olhos colocados em si.

Yamal não teve participação direta nos dois golos, que surgiram nos últimos oito minutos do encontro, mas ainda festejou em campo o 1-0 apontado por Pedri.

Deu logo depois o lugar a Ferran Torres que, nos descontos, fixou o resultado em 2-0 e deu a primeira vitória da equipa de Xavi no campeonato.