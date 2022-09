O jogo entre o Cádiz e o Barcelona foi interrompido ao minuto 81, depois de um adepto ter-se sentido mal na bancada. Os jogadores e adeptos presentes em Cádiz em suspenso perante o problema de saúde do fã.

No relvado, entre rezas e consternação dos jogadores, ficou o gesto de Ledesma, guarda-redes do Cádiz que sprintou até junto dos bancos para recolher um desfibrilhador que depois atirou para a bancada para ajudar na assistência médica.

Após cerca de 20 minutos de espera, os jogadores de ambas as equipas recolheram aos balneários enquanto esperavam pela resolução do problema de saúde do aficionado.

José Mari, conforme se vê num vídeo do portal Carrussel Deportivo, foi outro jogador que foi em auxílio do adepto, subindo à bancada para transportar uma maca.

Entretanto, o jogo foi reatado e o Barça acabou por fazer mais dois golos, vencendo por 4-0.

A imprensa espanhola escreve que referido adepto sofreu uma paragem cardiorrespiratória e que no momento em que estava a ser retirado da bancada, um outro ter-se-á também sentido mal, ainda que sem a mesma gravidade.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)

artigo atualizado]