João Cancelo fintou o tema do seu futuro no Barcelona, que representa por empréstimo do Al Hilal, na antevisão à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, frente ao Atlético de Madrid.

«Sei o que quero para a próxima temporada, mas ainda não vou revelá-lo. Agora quero ajudar o Barça a manter-se nesta competição e a ganhar a LaLiga. Isso é o mais importante. O meu futuro não interessa agora», começou por dizer o internacional português, de 31 anos, acrescentando que «tudo pode acontecer» no próximo verão.

«Tenho contrato com o Al Hilal, mas há sempre a possibilidade (de continuar no Barcelona). Vamos ver o que acontece no final da temporada. O futebol é o momento, sei bem disso. Quando cheguei diziam que estava acabado, futebol é mesmo assim. Resta-me continuar a trabalhar como os meus colegas e depois veremos», salientou o defesa.

Definindo-se como um atleta confiante, puxou pelas «batalhas passadas» para justificar o seu bom momento atual. «Não há ninguém no Mundo que confie mais em mim do que eu próprio. Ninguém conhece as minhas batalhas nem o que passei, apenas eu e a minha família. Acredito muito em mim», sublinhou.

Sobre Lamine Yamal, que protagonizou um momento tenso no final do jogo com o Atlético de Madrid no fim de semana passado, Cancelo acredita que «está tudo resolvido» e define o craque do Barcelona como «um dos jogadores com mais talento do mundo».