Frenkie De Jong continua a viver tempos difíceis ao serviço do Barcelona, clube que representa desde a época 2019/20, quando se transferiu do Ajax para o emblema catalão.

Em declarações ao «Voetbal International», orgão de comunicação social neerlandês, o médio de 27 anos voltou a abordar o futuro nos catalães e garantiu que se a equipa não for competitiva, irá acabar por sair.

«A minha renovação de contrato é um tema para os jornais, para mim não é. Quero jogar futebol e depois ver o que o clube quer fazer comigo, para depois decidir o que quero fazer, juntamente com o meu agente e família», começou por referir.

«As pessoas pensam que quero ficar no Barcelona para sempre porque a vida cá e fora do futebol é boa. É boa, mas menos importante do que se passa dentro do campo. Se sentir que não consigo contribuir o suficiente ou a equipa não consegue competir, vou embora», garantiu.

Recorde-se que até ao momento na temporada, Frenkie De Jong soma um golo e uma assistência em 13 jogos pelo Barcelona.