Em entrevista à TV3, Deco, diretor desportivo do Barcelona, garantiu que Lamine Yamal continuará no clube catalão por muitos anos, afastando qualquer possibilidade de venda da jovem estrela. De recordar que o jovem jogador tem contrato válido com os catalães até 2026.

«Há jogadores importantes e Lamine é um deles. Não há discussão sobre o seu futuro, não há preço, não há problema, não houve ofertas porque nem sequer quisemos falar sobre isso», afirmou Deco.

«Vai certamente ficar no Barça durante muitos anos, tal como Pedri e Gavi. Se as coisas correrem bem, acabarão por ficar aqui. Lamine Yamal é um dos especiais. Não tem apenas talento. Ele também tem uma capacidade mental diferente. O clube tem de fazer o seu trabalho de casa e ele vai ficar cá muitos anos», acrescentou.

Deco destacou que o projeto do clube passa pela consolidação de talentos como Yamal, Pedri e Gavi, descartando grandes movimentações no mercado, até porque a situação financeira do clube e as limitações do fair-play não estão de fação. «Estamos menos preocupados em ter lucro do que antes”, admite.

«Já fizemos a nossa renovação e os jovens estão a consolidar-se. Não precisamos contratar três ou quatro jogadores», afirmou o dirigente.

Além disso, o Deco reafirmou a importância de Ronald Araújo e Lewandowski no plantel catalão e demonstrou confiança na permanência do técnico Hansi Flick.

«Já falámos e ele está contente. Mas se no futuro, por qualquer razão, tivermos de mudar, ele tem as portas abertas para nos dizer e mudará. Mas acho que não é isso que ele quer. Se não fosse, ele não teria renovado. Penso que ele quer ficar cá muitos anos», comentou.

«O Lewandowski é tão importante para nós que só pode estar aqui se for feliz (…) Ele está feliz aqui e a sua família também. É um dos melhores profissionais que já vi e um dos melhores do mundo», elogiou Deco.

«Entendo a euforia com os resultados, mas precisamos ser racionais. Se tudo continuar assim, e estivermos felizes com ele e ele também estiver feliz, poderemos continuar por muitos anos, afirmou o português sobre o técnico do Barcelona que tem contrato até 2026.

Por fim, ao ser questionado se o Barcelona pode ser considerado favorito na Liga dos Campeões, Deco evitou o favoritismo.

«Para o ser, é preciso estar nos quartos e nas meias-finais durante alguns anos. E não tem sido assim. Esta época temos de dar um passo em frente para melhorar. Por muito entusiasmo que haja e por muito bem que estejamos a jogar, o Barça não é favorito», concluiu.