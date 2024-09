Deco falou esta terça-feira sobre o mercado de transferências do Barcelona e deixou elogios a Hansi Flick.

Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, o diretor desportivo destacou a tranquilidade e as «ideias muito claras» que o técnico alemão tem do futebol. Com um plantel bastante jovem, Deco admitiu ainda que o clube quer manter a aposta na formação e encontrar um «equilíbrio» entre a juventude e a experiência, dentro do grupo.

«Hansi Flick? É um homem tranquilo, uma pessoa do futebol que gosta de trabalhar. Um treinador que tem as ideias muito claras e muito exigente com o que os jogadores têm de fazer», começou por referir.

«Claro que existiram ofertas por jogadores do Barcelona, mas não queríamos perder elementos importantes. Se nos últimos anos temos construído uma equipa, não a podemos desfazer. A ideia principal foi sempre aumentar o nível do plantel e não diminuí-lo, vender algum jogador importante faria baixar o nível. Existe a tentação de vender e é difícil não ceder, tendo em conta que estamos dentro do "fair play" financeiro», acrescentou Deco.

Atualmente na alçada do «fair play» financeiro, o Barcelona contratou apenas dois jogadores, o jovem Pau Víctor, ao Girona e o campeão europeu Dani Olmo, ao Leipzig.

Para Deco, a aquisição do médio espanhol de 26 anos traz o equilíbrio necessário ao meio-campo dos catalães.

«Se os jovens jogadores funcionaram então não temos de ir ao mercado, a ideia passava por encontrar um equilíbrio e perceber o que nos estava a faltar. A contratação do Dani Olmo dá-nos esse equilíbrio no meio-campo, é um jogador diferente dos que já tínhamos. Com ele ganhamos qualidade ofensiva», garantiu o diretor desportivo do Barcelona.

Veja aqui as declarações completas de Deco: