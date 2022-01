Unai Emery queixou-se da arbitragem no final do empate do Villarreal na receção ao Atlético de Madrid – nomeadamente o golo por mão na bola anulado a Parejo –, recordando um lance idêntico com Piqué na partida frente ao Barcelona.

O técnico do submarino amarelo acusou o central espanhol de se ter queixado na altura para enganar as pessoas: «O lance do Piqué foi penálti e ele protestou e confundiu as pessoas. Ontem [sábado] meteu-se no Real Madrid-Valência. Em vez de calar-se, opinou para enganar as pessoas.»

Piqué não tardou na resposta: nas redes sociais, o jogador culé recorreu a uma notícia em que Emery se queixava da arbitragem na derrota do então «seu» Paris Saint-Germain frente ao Barça, por 6-1, que atirou os parisienses para fora da Champions em 2017.

«Fala uma pessoa que três anos depois continua a queixar-se do árbitro no 6-1. Supera-o, Unai», escreveu Piqué.