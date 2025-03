O jogo entre Barcelona e Osasuna foi suspenso.

A partida da 27.ª jornada da Liga Espanhola, que estava agendada para as 20 horas deste sábado foi cancelada e reagendada para nova data. O motivo desta decisão prende-se com o falecimento de um membro da equipa médica do clube catalão.

Em comunicado, o Barça expressou condolências à família de Carlos Miñarro Garcia.

O jogo foi suspenso quase em cima do apito inicial, numa altura em que as equipas já estavam no estádio e os onzes anunciados.

O Barcelona recebe o Benfica na próxima terça-feira, em jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa blaugrana tem vantagem de 1-0 na eliminatória, após ter vencido na Luz.