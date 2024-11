O Las Palmas visitou este sábado o terreno do Barcelona e venceu por 1-2, numa partida a contar para a 15.ª ronda do campeonato espanhol.

Numa primeira parte com poucas oportunidades, o melhor que se assistiu ainda foi o golo de Raphinha antes do intervalo, mas o avançado brasileiro, que passou por Vitória Guimarães e Sporting, viu o golo ser anulado por fora de jogo.

Como diz o ditado do futebol, quem não marca, sofre. E foi mesmo isso que aconteceu ao Barcelona. Minuto 49, e o Las Palmas colocou-se em vantagem por intermédio de Sandro Ramírez. Novamente por Raphinha, o Barcelona reagiu, aos 61 minutos. Excelente trabalho do avançado de 27 anos a rematar sem hipótese para Cillessen.

No entanto, Fábio Silva, português, e recentemente estreado na Seleção tinha planos diferentes para o desenrolar da partida. Ao minuto 67, o jogador de 22 anos recebeu um passe excelente Javier Munoz, controlou com a cabeça e atirou para o fundo das redes de um Iñaki Pena desamparado.

Com este resultado, o Las Palmas volta a vencer o Barcelona no campo dos catalães 53 anos depois e foge aos lugares de despromoção. Já a equipa comandada por Hansi Flick pode ver o Real Madrid aproximar-se do primeiro lugar da classificação.