Estão confirmadas más notícias para Hansi Flick e para o Barcelona, já que Joan García se lesionou no treino desta sexta-feira e deve desfalcar a equipa para os próximos jogos.

A informação é avançada pelo jornal «Marca», sendo que o guardião ficará de fora dos encontro contra Real Sociedad e Sevilha, para a Liga Espanhola, e a receção ao PSG, a contar para a Liga dos Campeões. Recordar que os parisienses também não poderão contar com Marquinhos, que está a contas com uma lesão no quadríceps esquerdo.

Desta forma, Szczesny deverá assumir a titularidade na baliza do Barcelona, tendo em conta que Ter Stegen está lesionado e só regressa aos relvados no próximo mês. Além disso, o técnico alemão também não pode contar com Gavi e Fermín, ambos a recuperar das respetivas lesões.