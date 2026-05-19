Espanha
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Fermín López operado com sucesso, mas com Mundial 2026 em dúvida
Médio do Barcelona sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito no jogo frente ao Betis
GP
Médio do Barcelona sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito no jogo frente ao Betis
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O Barcelona anunciou esta terça-feira que Fermín López foi submetido com sucesso a uma operação à fratura do quinto metatarso do pé direito, lesão sofrida no triunfo frente ao Real Betis (3-1), no passado domingo.
Segundo o comunicado do clube catalão, a intervenção cirúrgica foi realizada no Hospital de Barcelona, sob supervisão dos serviços médicos blaugrana. O Barça não avançou um prazo concreto para a recuperação, limitando-se a indicar que «a evolução determinará o tempo de ausência».
Aos 23 anos, Fermín López fica agora em dúvida para o Campeonato do Mundo, numa altura em que atravessava a melhor temporada da carreira. O médio ofensivo somou 13 golos e 17 assistências em 48 jogos pelo Barcelona em 2025/26.
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