O Barcelona anunciou esta terça-feira que Fermín López foi submetido com sucesso a uma operação à fratura do quinto metatarso do pé direito, lesão sofrida no triunfo frente ao Real Betis (3-1), no passado domingo.

Segundo o comunicado do clube catalão, a intervenção cirúrgica foi realizada no Hospital de Barcelona, sob supervisão dos serviços médicos blaugrana. O Barça não avançou um prazo concreto para a recuperação, limitando-se a indicar que «a evolução determinará o tempo de ausência».

Aos 23 anos, Fermín López fica agora em dúvida para o Campeonato do Mundo, numa altura em que atravessava a melhor temporada da carreira. O médio ofensivo somou 13 golos e 17 assistências em 48 jogos pelo Barcelona em 2025/26.