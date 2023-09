João Félix cumpriu o sonho de jogar no Barcelona, ao ver confirmada a transferência do At. Madrid para os blaugrana no último dia do mercado de transferências.

Dois dias depois, o português estreou-se com a camisola do Barça e levou nas costas o mítico 14, número sempre associado a Johan Cruyff, que além de jogador, brilhou como técnico no clube da cidade condal.

Mas não é só no número que o Barcelona encontra semelhanças entre Félix e Cruyff, como fez questão de sublinhar numa publicação nas redes sociais.

«Esta pose é-nos familiar», escreveu o clube na legenda de uma fotomontagem na qual surgem ambos, sentados numa bola e com ar pensativo.