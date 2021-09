Muito se falou da odisseia competitiva de Pedri. 73 jogos oficiais entre Barcelona, Euro 2020 e Jogos Olímpicos, uma loucura. O rapaz lá foi de férias no final de agosto durante 15 dias, aproveitando a paragem do campeonato, e até recebeu um elogio de Ronald Koeman à chegada: «Estás moreno, Pedri!»



O que ficou por contar foi outra parte do suposto descanso. Além da praia e do sol, que só fez bem a Pedri González, o jogador de 18 anos não tremeu com os mais de cinco mil minutos que tinha nas pernas e ainda foi ajudar quem mais precisa.

Natural de Tegueste, uma pequena localidade na ilha de Tenerife, Pedri é embaixador de uma empresa produtora de bananas da região e utilizou a sua boa influência para abastecer desse fruto o Banco Alimentar de Espanha.

Mas Pedri fez questão de meter mãos à obra e sentir o que sente qualquer voluntário anónimo. «É incrível o trabalho que estas pessoas estão a fazer para ajudar tantas pessoas que estão a passar tão mal por culpa da pandemia», referiu Pedri, numa ação solidária junto do Banco Alimentar.

Tudo começou antes do Europeu. A empresa que está ligada a Pedri revelou que no final da prova daria 100 quilos de fruta por cada quilómetro percorrido pelos futebolistas espanhóis no Euro 2020. No final das contas, 80 mil quilos de bananas foram garantidas pelo Banco.

«Isto é muito especial. Tudo o que corremos e suámos tornou possível esta ação solidária», acrescentou Pedri.