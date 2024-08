O Barcelona tem vindo a divulgar imagens do interior do histórico Camp Nou que tem vindo a ser alvo de uma profunda reestruturação.

Uma renovação a apontar para o futuro. «Um espaço onde tudo é possível, um lugar para vivenciar novas formas de praticar desporto e entretenimento, fortalecendo a inclusão e a integração com o bairro», segundo descreve o clube catalão.

A equipa do Barcelona tem vindo a jogar, já desde a época passada, no Estádio Olímpico Montjuic, enquanto decorrem as obras de renovação do Spotify Camp Nou.

O Barça espera poder voltar a jogar em «casa» a partir de dezembro deste ano, mas o estádio só estará cem por cento funcional a partir da temporada de 2026/27.

