Joan Gaspart, antigo presidente do Barcelona, não acredita num possível regresso de Lionel Messi ao clube catalão, numa altura em que o craque está a ser criticado no Paris Saint-Germain pelo baixo rendimento. O antigo dirigente reforça a sua opinião com uma comparação com Luís Figo, dizendo que o argentino saiu de «forma profissional», ao contrário do antigo internacional português.

«Não espero que o Lionel Messi regresse ao Barcelona como jogador a curto prazo e acredito que, por vontade da sua esposa e filhos, prefira ficar no PSG, mas é possível que regresse a Barcelona para as suas férias, porque ele gosta muito da cidade», referiu o antigo dirigente numa entrevista ao Canal 1 da televisão egípcia.

Foi na sequência desta opinião que Gaspart fez a comparação com Luís Figo. «O Messi é o melhor jogador do mundo, a sua saída afetou negativamente o Barça, mas saiu de uma forma profissional, ao contrário de Luís Figo. A saída de Messi teve um impacto negativo maior do que a saída de Figo do Barcelona. Temos que ter em conta que a pandemia afetou negativamente o Barcelona, mas o Messi deixou a equipa em circunstâncias especiais, entendeu o que estava em casa e mudou-se para o PSG», acrescentou, fazendo alusão à polémica saída de Figo para o Real Madrid em 2000.

Recordamos que o Real Madrid pagou a cláusula de rescisão do internacional português, fixada nos 60 milhões de euros. Uma transferência que nunca foi bem digerida pelos adeptos catalães.