Hansi Flick e a lesão de Lewandowski: «Tirando o Cristiano...»
Avançado polaco falha «El Clásico» de 26 de outubro, devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda
Robert Lewandowski é uma das baixas garantidas no Barcelona para o «El Clásico» do próximo dia 26 de outubro, mas Hansi Flick garante que ninguém cuida melhor do próprio corpo do que o avançado polaco... tirando Cristiano Ronaldo.
Na antevisão ao dérbi com o Girona, o técnico alemão falou sobre a lesão que pode afastar o jogador dos relvados durante um mês e assegurou que é difícil precaver a onda de lesões que tem afetado o clube nas últimas semanas. Recorde-se que Joan García, Gavi, Dani Olmo e Raphinha estão lesionados, sendo que, de acordo com a imprensa espanhola, Yamal também está em dúvida para o encontro.
«Não acho que exista outro jogador que cuide tanto de si mesmo do que o Lewandowski. Ele disse-me que achava que não era uma lesão, mas estas coisas acontecem. Tirando o Cristiano, não acho que haja alguém com tanto cuidado, na idade dele, e que esteja em tão boa forma. Cada caso é um caso. Estou particularmente triste com a situação do Raphinha, mas penso que vai voltar em breve», referiu.