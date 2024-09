Hansi Flick abordou, esta terça-feira, a lesão de Ter Stegen, que o deve retirar dos relvados até ao fim da temporada.

Na antevisão ao encontro com o Villarreal, o técnico do Barcelona disse estar muito confiante quanto às capacidades de Iñaki Peña, atual segundo guarda-redes dos catalães, que vai assumir a baliza, na ausência do internacional alemão.

Questionado sobre uma eventual ida ao mercado para colmatar a lesão de Ter Stegen, o técnico germânico preferiu não abrir o jogo, mas não fechou a porta à contratação de um substituto. Recorde-se que o atleta sofreu uma «rotura completa do tendão rotuliano do joelho direito», informou o Barcelona, em comunicado.