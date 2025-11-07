Jorge Mendes, agente de Lamine Yamal, comentou recentemente o atual momento do craque do Barcelona e as críticas deste ao Real Madrid, antes do clássico em Espanha. O agente deixou grandes elogios ao internacional espanhol e sublinhou que não é preciso existir tanto barulho em volta do nome do jovem de 18 anos.

«Não entendo o ruído em torno de Lamine Yamal. Todos nós já tivemos 18 anos e já fomos jovens. Como disse o presidente Laporta, o que temos de fazer é apoiá-lo e ajudá-lo ao máximo porque é um grande património do clube», começou por dizer ao Mundo Deportivo, quando questionado sobre a polémica em volta das declarações do avançado antes do clássico com o Real Madrid no passado dia 26 de outubro.

«Lamine é o jogador de quem todos falam a nível mundial, há consenso de que é o grande futebolista do presente e do futuro. Ter toda a gente atenta a si também é uma grande responsabilidade e uma grande pressão. Está a lidar muito bem com isso e temos de continuar a ajudá-lo, e uma forma de o fazer é concentrar-se exclusivamente no seu trabalho», acrescentou o agente português.

Mendes destacou a qualidade do jogador e o compromisso que o avançado tem com o clube catalão, sublinhando a forma como responde aos desafios com inteligência e foco.

«Lamine sabe perfeitamente aquilo que tem de fazer dentro e fora do campo e é isso que está a fazer: concentrar-se em trabalhar tranquilamente e não falar muito. É um rapaz muito inteligente e muito trabalhador», referiu

«Tem um problema físico que está a tentar resolver com o clube da melhor maneira possível enquanto joga e isso é o mais importante, que se recupere bem e possa dar o máximo à equipa. É um rapaz muito inteligente e aprende todos os dias. Falar muito pouco e concentrar-se no trabalho é fundamental. O que Lamine faz de melhor é falar em campo, ele faz isso como ninguém, como se viu no jogo contra o Club Brugge. Em cada jogo, faz pelo menos uma obra de arte que só alguém predestinado a chegar ao topo é capaz de fazer», completou Jorge Mendes.

O empresário de 55 anos não poupou nos elogios ao internacional espanhol e defendeu que Lamine deve fazer o próprio caminho, não deixando por isso de ter referências.

«Lamine é único, não se deve compará-lo a ninguém, como sempre diz. Tem de trilhar o seu próprio caminho e está a fazê-lo muito bem. Mas é óbvio que há jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo que são referências para todos pela forma tão profissional como conduziram a sua carreira, pelo quão longe chegaram e porque ainda continuam a ter um grande rendimento. Outro grande exemplo para os jovens é Iniesta», afirmou.

«Lamine Yamal tem de continuar a crescer para se tornar o melhor jogador das próximas duas décadas e não apenas o melhor durante quatro ou cinco anos. Está num grande clube, o Barcelona, que é o melhor lugar para alcançar os seus objetivos», concluiu Jorge Mendes.