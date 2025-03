Juan Laporta, presidente do Barcelona, e Marc-André Ter Stegen, capitão da equipa principal dos catalães, lideraram a comitiva do Barcelona que esteve no funeral de Carles Miñarro, médico do clube que faleceu no último sábado.

O funeral realizou-se esta terça-feira e na casa funerária Sancho de Ávila estiveram, entre outros, Deco, diretor de futebol dos catalães, e Emilio Butragueño, diretor das relações institucionais no Real Madrid.

De fora ficaram todos os restantes jogadores, que estão em estágio, num hotel da cidade, antes do jogo com o Benfica, e não puderam por isso marcar presença no último adeus.

Os catalães medem forças com o Benfica, esta terça-feira, a partir das 17.45 horas, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Recorde-se que o Barcelona viu ser adiado o encontro frente ao Osasuna, horas após o falecimento de Carles Miñarro.