A maré negativa do Barcelona na Liga espanhola continua! Este sábado, os comandados de Hansi Flick somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer no campeonato espanhol e empataram na visita ao terreno do Getafe, por 1-1, a três dias de visitarem o terreno do Benfica na Liga dos Campeões.

A disputar a 20.ª jornada do campeonato, o Barcelona até entrou mais forte e aos nove minutos passou logo para a frente do marcador, com um golo de Koundé após excelente passe de Pedri.

Mauro Arambarri apareceu aos 34 minutos e empatou a partida.

Na segunda parte, o Barcelona ainda tentou chegar ao golo, mas a baliza ficou impenetrável até ao apito final. O português Domingos Duarte foi titular e totalista da equipa do Getafe.

Nos últimos oito jogos no campeonato, o Barcelona apenas venceu um (5-1 com o Maiorca), perdeu quatro e empatou três

Com este resultado, o Barcelona está em terceiro lugar, com 39 pontos, a cinco do líder At. Madrid, que perdeu este sábado. O Getafe está em 16.º, com 20. De referir que o Real Madrid está em segundo lugar, com menos um ponto que os rivais de Madrid, mas também menos um jogo.

O Barcelona joga com o Benfica na terça-feira, às 20h, na sétima jornada da Liga dos Campeões. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.