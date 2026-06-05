Espanha
Há 28 min
Lamine Yamal eleito melhor jogador da época na Liga Espanhola
Espanhol bate concorrência de Mbappé, Muriqi, Nicolas Pepé e Pablo Fornals
DIM
Espanhol bate concorrência de Mbappé, Muriqi, Nicolas Pepé e Pablo Fornals
DIM
Lamine Yamal foi eleito, esta sexta-feira, como o melhor jogador do ano na Liga Espanhola.
O internacional espanhol sucede ao colega de equipa, Raphinha (Barcelona) e supera a concorrência de Kylian Mbappé (Real Madrid), Vedat Muriqi (Maiorca), Nicolas Pepé (Villarreal) e Pablo Fornals (Betis).
Recorde-se que, para o campeonato, Yamal terminou com um total de 16 golos e 12 assistências nos 28 jogos que realizou, sendo que o Barcelona sagrou-se bicampeão.
El futuro ya es presente. 🌟— LALIGA (@LaLiga) June 5, 2026
Lamine Yamal, jugador del @FCBarcelona_es, es el ganador del premio al MEJOR JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS.#LALIGAPLAYEROFTHESEASON | #PREMIOSANUALESLALIGA
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