Lamine Yamal foi eleito, esta sexta-feira, como o melhor jogador do ano na Liga Espanhola.

O internacional espanhol sucede ao colega de equipa, Raphinha (Barcelona) e supera a concorrência de Kylian Mbappé (Real Madrid), Vedat Muriqi (Maiorca), Nicolas Pepé (Villarreal) e Pablo Fornals (Betis).

Recorde-se que, para o campeonato, Yamal terminou com um total de 16 golos e 12 assistências nos 28 jogos que realizou, sendo que o Barcelona sagrou-se bicampeão.

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