O presidente do Barcelona, Joan Laporta, manifestou-se esta quarta-feira em relação à mais recente polémica em torno da dispensa de Lamine Yamal da seleção espanhola, após o jogador ter sido submetido a um tratamento para uma pubalgia, na segunda-feira. O dirigente do clube da Catalunha assegurou ter comunicado à Federação as atualizações do estado clínico do atleta «assim que soube».

«Nós notificámos a RFEF assim que tivemos a resposta do médico que o examinou. Os nossos médicos passaram a informação aos da Federação», começou por dizer Laporta em declarações à Catalunya Ràdio.

«Não queremos polémicas. O Barcelona quer ter o seu jogador à disposição do clube. Apesar de a recuperação coincidir com a paragem, acredito que não prejudicámos a seleção porque eles têm a qualificação [para o Mundial 2026] bem encaminhada. A prioridade é que Lamine possa jogar sem problemas físicos», acrescentou o dirigente do clube.

Joan Laporta aproveitou o momento para comentar também o estilo de vida do jovem de 18 anos, acabando por responder ao ruído que muitas vezes se verifica em volta do nome do jogador.

«Lamine é muito maduro para a idade que tem. O seu estilo de vida não me preocupa, mas há que protegê-lo e apoiá-lo, tanto nós como quem está à volta dele. Ele demonstra uma maturidade acima da de qualquer outro rapaz da sua idade, porque já viveu muito. Só posso dizer que é um grande profissional», afirmou.

«Neste momento ele enfrenta uma pubalgia e tem mérito por continuar a jogar enquanto recupera. Isso demonstra o seu compromisso. Como jogador de futebol, é um génio. Temos que protegê-lo e ajudá-lo a melhorar a cada dia. Apesar de ainda não ter atingido o seu auge, já é o melhor do mundo na sua posição. É uma honra tê-lo no Barcelona», concluiu, sublinhando a confiança que tem no potencial do jogador.