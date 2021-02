Joan Laporta, antigo presidente e de novo candidato à liderança do Barcelona saiu a terreno a defender Lionel Messi, no dia em que foram revelados os valores do contrato do argentino.

Laporta disse em entrevita ao programa ‘El Món’, da RAC-1 que enviou uma mensagem a Messi depois de o seu contrato ter sido tornado público a dizer para ele não dar importância às notícias.

«Mandei-lhe uma mensagem a dar ânimo e a dizer para não fazer caso destas notícias», revelou, sem indicar se obteve resposta.

Ainda assim, o candidato à liderança do Barça diz estar confiante na vontade de Messi ficar no clube e até confidenciou ter estudado o valor que o jogador traz ao clube em termos de receita, só com a venda de bilhetes.

«Tenho indícios de que está bem em Barcelona e de que quer ficar cá. Só tem de confiar no projeto desportivo», começou por dizer antes de detalhar o que o estudo encomendado revelou.

«O Messi é responsável pela venda de mais bilhetes do que o dinheiro que custa. Fizemos um estudo que demonstra que ele gera um terço da venda de bilhetes do clube», aponta.