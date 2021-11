O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu nesta quarta-feira que os regressos de Iniesta e Messi ao clube não estão colocadas de parte.

Na cerimónia de apresentação do ‘regressado’ Dani Alves, o dirigente blaugrana frisou que as portas do clube permanecem abertas para dois dos jogadores mais importantes das últimas décadas.

«Regressos de Messi e Iniesta?» Não os descarto. Aconteceu com o Dani e já disse que a idade é apenas um número», começou por dizer.

«Estamos a falar de dois jogadores espetaculares. Tanto o Leo como o Andrés. Não posso prever o futuro, mas ainda estão a jogar. Tê-los-emos sempre presentes, mas neste momento têm contratos com outros clubes», declarou.

Também Dani Alves foi questionado sobre um possível regresso de Messi e até se ofereceu para o ir buscar.

«Se me derem um par de horas, vou buscá-lo. É o maior que pude ver jogar e ter como companheiro e dos grandes sente-se sempre a falta. Seria incrível tê-lo aqui outra vez», declarou.