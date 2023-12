O lateral Marcos Alonso está fora das contas de Xavi por, pelo menos, dois meses. O internacional espanhol, que chegou no verão de 2022 a Barcelona, será operado na próxima semana face a complicações na zona lombar.

Alonso não consta de uma convocatória do Barcelona desde a receção ao FC Porto, a 28 de novembro, e não soma qualquer minuto desde 7 de novembro. Esta época participou em apenas sete partidas, sendo titular por quatro ocasiões.

De acordo com o L'Équipe, o espanhol será acompanhado pelo mesmo especialista, de Bordéus, que está responsável pela recuperação do guarda-redes Ter Stegen.

O vínculo do espanhol com os catalães cessa em junho.

No boletim clínico do Barcelona estão também Pedi, Gavi e Iñigo Martínez.

[INJURY NEWS]



Next week, Marcos Alonso is to undergo surgery on the problems in the lumbar region of his back that have kept him sidelined in recent weeks. The club will be making an announcement immediately after to report on how the operation has gone. pic.twitter.com/yML6aZvRjQ