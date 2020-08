Memphis Depay, apontado como alvo de Ronald Koeman para reforçar o novo Barcelona, garantiu que não falou com o treinador holandês depois de ter marcado um hat-trick na vitória do Lyon sobre o Dijon (4-1), mas deixou no ar a ambição de vir a jogar por um grande clube.

«Não falei com Koeman. Por agora estou por aqui, mas posso sonhar com grandes clubes, vamos ver o que vai acontecer», referindo, deixando a porta aberta para uma eventual saída do clube francês, mas sem deixar de reforçar o compromisso com o Lyon. «De momento estou aqui», insistiu.

Depay , formado no PSV Eindhoven, já conhece Ronald Koeman da seleção holandesa e só tem aspetos positivos a destacar do treinador, sobretudo pela atenção que o antigo selecionador holandês lhe deu quando esteve lesionado.

«Não falei com ele. Ele esteve muito envolvido na minha recuperação, veio ver-me a Roma. Quando era selecionador foi ver-me. A nossa relação é muito boa, mas ele agora é o treinador do Barcelona», limitou-se a dizer, sem confirmar contatos.

«Pessoalmente estou focalizado no Lyon», insistiu o internacional holandês.