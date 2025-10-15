Agora sim, é oficial. O Barcelona anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Frenkie de Jong até 2029. 

Através das redes sociais, o emblema catalão confirmou a permanência do internacional neerlandês, que está na sétima temporada ao serviço da equipa principal. Desde que chegou ao clube, Frenkie de Jong conquistou seis troféus: duas Ligas Espanholas, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.

Com um total de 267 jogos, o médio formado no Ajax tem 19 golos e 22 assistências.

