O Barcelona oficializou, esta quarta-feira, a renovação de Hansi Flick até junho de 2027.

Através das redes sociais, os catalães partilharam uma fotografia do técnico alemão, que na época de estreia à frente do clube conquistou três títulos: Liga Espanhola, Taça do Rei e Supertaça. Além disso, Hansi Flick chegou também às meias-finais da Liga dos Campeões, tendo apenas perdido para o Inter.

Em comunicado, o Barcelona fala numa primeira temporada «memorável» e refere que o novo contrato foi assinado pelo treinador na presença do presidente Joan Laporta, na sede do clube catalão.