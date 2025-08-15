Espanha
Há 1h e 27min
OFICIAL: Koundé renova com o Barcelona até 2030
Defesa francês parte para a quarta temporada ao serviço dos catalães
DIM
Defesa francês parte para a quarta temporada ao serviço dos catalães
DIM
O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Jules Koundé até 2030.
Através das redes sociais e em comunicado, os catalães confirmaram a permanência do internacional francês, que parte para a quarta temporada ao serviço do clube. Ao todo, Koundé fez sete golos e 18 assistências em 141 jogos pela equipa principal.
Recorde-se que o defesa de 26 anos mudou-se para Barcelona no verão de 2022, na altura proveniente do Sevilha. Desde então já conquistou duas Ligas Espanholas, uma Taça do Rei e duas Supertaças do país.
Más años.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2025
Más pasión.
Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/imCAxhuEwi
RELACIONADOS
OFICIAL: Borevkovic deixa V. Guimarães e reforça o Samsunspor
OFICIAL: Justice Sueing reforça basquetebol do Benfica
OFICIAL: Afonso Sousa tem novo clube e é oficializado a comer morangos
OFICIAL: Liverpool contrata jovem central ao Parma
OFICIAL: Manchester United empresta Toby Collyer ao West Brom
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS