Agora sim, é oficial. O Barcelona anunciou a contratação de Wojciech Szczesny, que recentemente tinha colocado um ponto final na carreira de jogador.

Em comunicado, os catalães confirmaram a chegada do guardião polaco, que assinou um contrato válido até ao fim da temporada e chega para colmatar o lesionado Ter Stegen, que não joga mais esta época.

Recorde-se que Szczesny representou a Juventus nas últimas sete temporadas, antes de anunciar a retirada do futebol, aos 34 anos. No palmarés tem, entre outros, três ligas italianas, duas taças de Inglaterra e três taças de Itália.

