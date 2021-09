Se há alguém que conhece o Barcelona, por dentro e por fora, é Gerard Piqué. O central e capitão esteve num programa da televisão espanhola - La Sotana - e aceitou falar sobre algumas questões sensíveis sobre a vida interna dos catalães.



Uma delas teve a ver com a relação entre o próprio Piqué e Pep Guardiola, um dos treinadores mais marcantes na história recente dos blaugrana.



«Houve uma altura em que chegámos a um ponto de tensão e rotura com ele [Pep]. A luta constante contra o Real Madrid de Mourinho foi desgastante e o Pep queria controlo absoluto sobre tudo», contou Gerard Piqué.



«Do ponto de vista pessoal, a minha relação com o Guardiola piorou quando conheci e comecei a namorar com a Shakira. Agora temos uma boa relação, mas é verdade que no verão de 2012 - quando Guardiola saiu - pensei abandonar o Barcelona.»



Na mesma conversa, Gerard Piqué considerou Josep Bartomeu o pior presidente com quem trabalhou no Barcelona e elogiou Ronald Koeman: «nesta altura é o treinador ideal».