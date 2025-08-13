Espanha
Há 47 min
Rio Ave: diretor técnico cessa funções e muda-se para o Barcelona
João Amaral desempenhava o cargo desde junho de 2024 nos vilacondenses
DIM
João Amaral desempenhava o cargo desde junho de 2024 nos vilacondenses
DIM
O Rio Ave anunciou a saída de João Amaral, diretor técnico do clube, que cessou funções «com efeito imediato».
Através de um comunicado, os vilacondenses informaram os adeptos da decisão, sendo que o dirigente parte agora para um novo desafio profissional, ao serviço do Barcelona, depois de uma ligação de apenas um ano. João Amaral vai assim substituir Paulo Araújo, que desempenhava o cargo até há poucas semanas, antes de assumir o papel de diretor de scouting do FC Porto.
«Ao João Amaral, o Rio Ave agradece todo o profissionalismo e empenho colocados no cumprimento das suas responsabilidades, desejando-lhe todo o sucesso pessoal e profissional na sua carreira», pode ler-se.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS